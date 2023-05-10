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Предприниматель Илон Маск предупредил ведущего Такера Карлсона о необходимости следовать правилам Twitter*

Общество
Предприниматель Илон Маск предупредил ведущего Такера Карлсона о необходимости следовать правилам Twitter*

Миллиардер Илон Маск заявил, что предложил американскому телеведущему Такеру Карлсону те же условия работы, что и для других контент-мейкеров. Об этом пишут «РИА Новости».

Маск рассказал в социальных сетях, что пока не подписывал никаких договоров с Карлсоном. Бизнесмен также предупредил телеведущего, что на Интернет-платформах, в отличие от привычных ему телеэфиров, тот может столкнуться с противодействием со стороны других пользователей, а нарушение им правил соцсети может привести к соответствующим последствиям.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон готовится «воевать» против руководства Fox News. Телеканал отказывает ведущему в расторжении контракта, который истекает в 2025 году. В настоящее время Карлсону поступает большое количество предложений по работе от других средств массовой информации.

* Заблокирован на территории Российской Федерации.
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