Предприниматель Илон Маск предупредил ведущего Такера Карлсона о необходимости следовать правилам Twitter*

Маск рассказал в социальных сетях, что пока не подписывал никаких договоров с Карлсоном. Бизнесмен также предупредил телеведущего, что на Интернет-платформах, в отличие от привычных ему телеэфиров, тот может столкнуться с противодействием со стороны других пользователей, а нарушение им правил соцсети может привести к соответствующим последствиям.