Предприниматель Илон Маск предупредил ведущего Такера Карлсона о необходимости следовать правилам Twitter*

Миллиардер Илон Маск заявил, что предложил американскому телеведущему Такеру Карлсону те же условия работы, что и для других контент-мейкеров. Об этом пишут «РИА Новости».
Маск рассказал в социальных сетях, что пока не подписывал никаких договоров с Карлсоном. Бизнесмен также предупредил телеведущего, что на Интернет-платформах, в отличие от привычных ему телеэфиров, тот может столкнуться с противодействием со стороны других пользователей, а нарушение им правил соцсети может привести к соответствующим последствиям.
Ранее сообщалось, что Такер Карлсон готовится «воевать» против руководства Fox News. Телеканал отказывает ведущему в расторжении контракта, который истекает в 2025 году. В настоящее время Карлсону поступает большое количество предложений по работе от других средств массовой информации.
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