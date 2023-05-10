США готовы передать Украине «Железный купол»

Он добавил, что у сухопутных войск имеется две батареи «Железный купол», однако одна из них модернизируется, а вторая готова для возможной передачи. В сентябре 2021 года на сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского была опубликована информация о возможности получения системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» от США. В начале июня 2022 года украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил о желании Украины приобрести систему «Железный купол» у Израиля.