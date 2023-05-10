Американский гастроэнтеролог Олуфеми Кассим дала советы по уходу за кишечником

Американский врач-гастроэнтеролог Олуфеми Кассим рассказала изданию The New York Times как стоит правильно заботиться о своем кишечнике.
Принимайте пищу с клетчаткой, ведь это помогает поддерживать ежедневный стул в организме. Федеральные эксперты в области здравоохранения рекомендуют большинству взрослых употреблять от 20 до 35 граммов пищевых волокон в день.
Сделайте порции поменьше. Употребление слишком большого количества пищи за раз может привести к расстройству желудка или вздутию живота. Лучше сделайте три приема и несколько перекусов.
Пейте побольше жидкости. Хорошо увлаженный кишечник поможет правильно идти пищеварению и избавит вас от запора.
Занимайтесь спортом. Физическая активность, может помочь вашей толстой кишке работать должным образом. Предпочтительней тренировки низкой интенсивности, вроде ходьбы и езды на велосипеде.
Оставайтесь в вертикальном положении после приема пищи. Так еде будет проще передвигаться вниз по кишечнику, это избавит вас от изжоги.
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