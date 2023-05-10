Украина возможно начнет производство немецкого оружия

Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует производить оружие и боеприпасы на территории Украины. Об этом сообщает издание BBC.
Генеральный директор компании Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall собирается заключить ряд соглашений о сотрудничестве и совместных предприятиях с украинскими компаниями в ближайшие несколько недель. Он отметил, что это даст Украине возможность «защитить себя» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Инвестиции в новые заводы будут осуществляться за счет украинского государства. Компания уже имеет планы на строительство боевых танков Panther на Украине и надеется производить до 400 машин в год. Паппергер отметил, что переговоры с Киевом по этому проекту являются многообещающими.
Ранее СМИ сообщили, что Паппергер предложил нарастить производство снарядов для помощи ВСУ. Для этого необходимо выделить 200-250 миллионов евро.