Украина возможно начнет производство немецкого оружия

Инвестиции в новые заводы будут осуществляться за счет украинского государства. Компания уже имеет планы на строительство боевых танков Panther на Украине и надеется производить до 400 машин в год. Паппергер отметил, что переговоры с Киевом по этому проекту являются многообещающими.