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Украина возможно начнет производство немецкого оружия

Политика
Украина возможно начнет производство немецкого оружия

Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует производить оружие и боеприпасы на территории Украины. Об этом сообщает издание BBC.

Генеральный директор компании Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall собирается заключить ряд соглашений о сотрудничестве и совместных предприятиях с украинскими компаниями в ближайшие несколько недель. Он отметил, что это даст Украине возможность «защитить себя» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Инвестиции в новые заводы будут осуществляться за счет украинского государства. Компания уже имеет планы на строительство боевых танков Panther на Украине и надеется производить до 400 машин в год. Паппергер отметил, что переговоры с Киевом по этому проекту являются многообещающими.

Ранее СМИ сообщили, что Паппергер предложил нарастить производство снарядов для помощи ВСУ. Для этого необходимо выделить 200-250 миллионов евро.
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