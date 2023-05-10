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Российские дипломаты и представители стран СНГ отпраздновали День Победы в Катаре

Общество
Российские дипломаты и представители стран СНГ отпраздновали День Победы в Катаре

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Катаре Дмитрий Догадкин рассказал, что практически все главы дипмиссий государств СНГ посетили празднование Дня Победы в Дохе. Об этом пишет «РИА Новости».

Мероприятие было проведено Координационным советом организаций российских соотечественников. Догадкин лично открывал вечер памяти «Женское лицо войны». Гости вспомнили истории о женщинах из собственных семей, которые принимали участие в сражениях и работали в тылу.

Женские песенные коллективы из России исполнили композиции военных лет и напомнили о литературных произведениях, касавшихся судеб женщин. Сообщается, что также в Катаре была организована акция «Бессмертный полк».

Ранее французский историк Рене Барки заявил, что западные государства пытаются приравнять Советский Союз к Третьему Рейху с целью оскорбить россиян. Эксперт считает, что именно так Запад реабилитирует фашизм.
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