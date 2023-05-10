Подполковник Иванников рассказал о действиях при виде БПЛА

Иванников, рекомендует снять его на видео и незамедлительно вызвать сотрудников правоохранительных органов. Он подчеркивает, что гражданский долг требует сообщать о подобных инцидентах в полицию или МЧС. Чтобы избежать обвинений в ложном вызове, желательно заранее произвести фото- и видеозапись на смартфон. Он также рекомендует не контактировать с теми, кто управляет беспилотным летательным аппаратом, а дождаться прибытия сотрудников полиции и все им разъяснить.