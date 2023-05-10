Генерал-майор ВВС Греции Павлос Христу рассказал о невозможности эффективного контрнаступления со стороны Украины в связи с недостаточным количеством ресурсов.
На данный момент поле боя между Россией и Украиной расположено на юге, где ВСУ ограничены по масштабности боевых действий. Это является главной причиной, почему украинские войска до сих пор выстаивают против российской армии. Однако, если поле боя расширится, то у ВСУ не будет шанса продержаться долго даже при помощи Запада. Таким образом контрнаступление Украины будет провалено, информируют «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что союзники Украины могут изменить свои приоритеты и сменить вектор своих планов вне интересов Киева, если предстоящее контрнаступление ВСУ не принесет странам Запада желаемых результатов. Таким образом союзники поймут, что нужно искать новое решение сложившейся ситуации.