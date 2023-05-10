Генерал Павлос Христу предсказал неудачу при контрнаступлении ВСУ даже при неограниченной поддержке Запада

На данный момент поле боя между Россией и Украиной расположено на юге, где ВСУ ограничены по масштабности боевых действий. Это является главной причиной, почему украинские войска до сих пор выстаивают против российской армии. Однако, если поле боя расширится, то у ВСУ не будет шанса продержаться долго даже при помощи Запада. Таким образом контрнаступление Украины будет провалено, информируют «РИА Новости».