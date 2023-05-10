Природные пожары в Канаде уничтожают миллионы гектаров леса

Из-за масштабных природных пожаров в Канаде горят миллионы гектаров леса. Проводится эвакуация местного населения.
Как сообщает издание The New York Times, люди не готовы покинуть свои жилища, но активная эвакуация и работа спасателей дает им понять всю опасность возникшей ситуации.
Сейчас из своих домов уехали более 90 тысяч человек. Сгорело около 2400 жилых зданий и предприятий. Сумма причиненного от пожара ущерба оценивается в $4 млрд долларов. Пока это самая дорогостоящая катастрофа за всю историю Канады.
«Нет сомнений в том, что это сложное время», - заявила глава охваченного огнем региона Альберта, Дэниэль Смит.
Пока от властей страны не поступало ни одного заявления о погибших или раненых в результате природного бедствия.
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