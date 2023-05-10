Природные пожары в Канаде уничтожают миллионы гектаров леса

Сейчас из своих домов уехали более 90 тысяч человек. Сгорело около 2400 жилых зданий и предприятий. Сумма причиненного от пожара ущерба оценивается в $4 млрд долларов. Пока это самая дорогостоящая катастрофа за всю историю Канады.