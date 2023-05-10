Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РИА Новости: В настоящее время о консенсусе в рамках зерновой сделки говорить не приходится

Политика
РИА Новости: В настоящее время о консенсусе в рамках зерновой сделки говорить не приходится

Неназванный источник рассказал «РИА Новости», что переговорный процесс по зерновой сделке в Стамбуле станет решающим. Мероприятие пройдет в турецкой столице 10-11 мая.

Сообщается, что делегации уже представили разные варианты для обсуждения в рамках будущих переговоров на высоком уровне. Источник особо отметил, что в настоящее время говорить о каком-либо консенсусном решении не приходится, но в то же время выразил надежду, что в итоге стороны смогут договориться.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что шансы переговоров между Россией и Украиной на данный момент минимальны. Дипломат назвал предстоящую зерновую сделку «основной инициативой» на пути мирного урегулирования.
сделка по зерну зерновая сделка сделка россия Украина турция оон
Военкоры ФАН