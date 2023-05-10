РИА Новости: В настоящее время о консенсусе в рамках зерновой сделки говорить не приходится

Сообщается, что делегации уже представили разные варианты для обсуждения в рамках будущих переговоров на высоком уровне. Источник особо отметил, что в настоящее время говорить о каком-либо консенсусном решении не приходится, но в то же время выразил надежду, что в итоге стороны смогут договориться.