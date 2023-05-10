Многие москвичи обеспокоены качеством воды из-под крана

Пользователи «Вконтакте» в комментариях к одному из постов в московском паблике разделились на несколько лагерей касательно вопроса, стоит пить воду из-под крана или нет. Многие сошлись во мнении, что спокойно пьют эту воду и не подвергают ее какой-либо обработке, так как страшного в этом ничего нет. Другие заявили, что подобное отношение к сомнительной воде вызывает опасения, потому что жизнь одна и проверять качество воды на собственном опыте им не хочется. Поэтому они покупают воду в магазинах. Также некоторые рассказали, что пьют воду из-под крана только в том случае, если ее прокипятить или профильтровать.