США начнут следить за гиперзвуковым оружием из космоса уже в этом году

Директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хилл заявил, что Пентагон планирует запуск на орбиту спутников для слежки за гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает сайт РЕН-ТВ.
Хилл подчеркнул, что разработка аппаратов ведется совместно с космическими силами США промышленными корпорациями L3Harris Technologies и Northrop Grumman.
«Позднее в этом году, HBTSS (спутниковая система) начнет работу на орбите для демонстрации уникальных возможностей слежения», - заявил он.
Вашингтон выделил в общей сложности $277 млн для производства новых спутников.
Ранее дипломат Владимир Ермаков прокомментировал отставание США от России в области разработки гиперзвукового оружия.