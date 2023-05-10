Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

США начнут следить за гиперзвуковым оружием из космоса уже в этом году

Технологии
США начнут следить за гиперзвуковым оружием из космоса уже в этом году

Директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хилл заявил, что Пентагон планирует запуск на орбиту спутников для слежки за гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает сайт РЕН-ТВ.

Хилл подчеркнул, что разработка аппаратов ведется совместно с космическими силами США промышленными корпорациями L3Harris Technologies и Northrop Grumman.

«Позднее в этом году, HBTSS (спутниковая система) начнет работу на орбите для демонстрации уникальных возможностей слежения», - заявил он.

Вашингтон выделил в общей сложности $277 млн для производства новых спутников.

Ранее дипломат Владимир Ермаков прокомментировал отставание США от России в области разработки гиперзвукового оружия.
США америка спутник гиперзвуковое оружие
Военкоры ФАН