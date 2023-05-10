Врач Ирина Ярцева рассказала о дальнейших проблемах фигуриста Романа Костомарова

На данный момент Костомарову больше ничего не угрожает. Период балансирования на грани жизни остался позади и в физическом плане фигурист уже идет на поправку. Однако его моральное состояние находится под угрозой, так как лишение кистей рук и стоп не может не сказаться на ментальном здоровье и состоянии человека. Поэтому не исключено, что в ближайшее время Костомарова ждет много проблем, связанных с восприятием нынешнего положения дел, информирует NEWS.ru.