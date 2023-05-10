Дипломат Анатолий Антонов рассказал о дальнейших взаимоотношениях России и США

Ранее сообщалось, что Антонов признал необходимость сохранения контактов между Россией и США. Он заявил, что канал связи между двумя странами должен оставаться открытым, так как обрыв коммуникации мировых лидеров недопустим. Дипломат отметил, что на данный момент обе стороны пытаются донести друг другу свои мысли, однако с обеих сторон встречается непонимание.