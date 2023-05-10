Дипломат Анатолий Антонов рассказал о дальнейших взаимоотношениях России и США

Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на выстраивание доброжелательных отношений между Москвой и Вашингтоном в будущем.
Вероятно, когда-нибудь правительство США поймет бессмысленность и ограниченность пути враждебности по отношению к России. Тогда, отказавшись от антироссийской политики, Вашингтон начнет налаживать с Москвой взаимоуважительный диалог, заявил Антонов во время празднования Дня Победы в посольстве России.
Ранее сообщалось, что Антонов признал необходимость сохранения контактов между Россией и США. Он заявил, что канал связи между двумя странами должен оставаться открытым, так как обрыв коммуникации мировых лидеров недопустим. Дипломат отметил, что на данный момент обе стороны пытаются донести друг другу свои мысли, однако с обеих сторон встречается непонимание.