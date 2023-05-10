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Американские военные тестируют таблетку, которая может замедлить старение

Общество
Американские военные тестируют таблетку, которая может замедлить старение

Командование специальных операций США (SOCOM) заявило, что в скором времени начнет испытание «омолаживающей таблетки», которая может остановить дегенеративные эффекты старения.

Как сообщает сайт издания Esquire, использование лекарства позволит повысить боеготовность и характеристики американских солдат.

«Мы завершили доклинические исследования безопасности и дозирования», - рассказал представитель SOCOM Тим Хокинс.

По его словам, основная задача «чудо-таблетки» это уничтожение самих причин старения, чем еще никто на свете не занимался.

«Это радикально новое мышление о медицине», - заявляют в журнале Boston.

На разработку лекарства правительство США потратило уже $2,8 млн и не собирается останавливаться, пока не достигнет успеха.

Ранее стало известно, что в конце мая на российский рынок поступит новый препарат от коронавируса «Мир 19».
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