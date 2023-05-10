Генерал Марк Милли заявил о потенциальном успехе США на поле боя из-за возможного использования ИИ

Ранее сообщалось, что британский ученый Джеффри Хинтон, который принимал участие в изучении искусственного интеллекта, предупредил людей об опасности, которая может возникнуть при неконтролируемом развитии ИИ. По его мнению, потенциальные проблемы, несущие угрозу для граждан из-за ИИ, нужно решать уже сейчас и быть готовыми к тому, что они появятся в ближайшем будущем.