Генерал Марк Милли заявил о потенциальном успехе США на поле боя из-за возможного использования ИИ

Генерал Марк Милли рассказал о самом мощном оружии, которое может быть использовано на поле боя в ближайшем будущем.
Самыми современными и мощными технологиями из всех, что сейчас имеет США, является искусственный интеллект. Именно он даст армии преимущество на поле боя, так как позволит принимать решения быстрее противника, а также обеспечит стране, которая научится применять ИИ на фронте, гарантированный успех, заявил Милли во время конференции в США.
Ранее сообщалось, что британский ученый Джеффри Хинтон, который принимал участие в изучении искусственного интеллекта, предупредил людей об опасности, которая может возникнуть при неконтролируемом развитии ИИ. По его мнению, потенциальные проблемы, несущие угрозу для граждан из-за ИИ, нужно решать уже сейчас и быть готовыми к тому, что они появятся в ближайшем будущем.