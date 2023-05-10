Журналист Михаил Шахназаров жестко высказался о певице Вайкуле

Известный российский журналист Михаил Шахназаров призвал не допускать возвращения в Россию певицы Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает издание «Царьград».
Певица Вайкуле оказалась в центре внимания после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Она уже давно не живет в России, но обвинила страну в агрессии и сделала фантастические заявления о приватизации Дня Победы и дошла до оправдания фашизма.
Ее высказывания вызвали негативную реакцию у Михаила Шахназарова, который предложил запретить ей въезд в Россию, поскольку латвийские власти постоянно принимают аналогичные меры. Однако, с точки зрения закона, у Вайкуле нет препятствий для возвращения в Россию и проведения концертов.
Ранее в Россию прилетела раскритиковавшая страну певица Алла Пугачева. По некоторым данным перелет из Израиля обошелся ей в 3,5 млн рублей.