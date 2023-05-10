Журналист Михаил Шахназаров жестко высказался о певице Вайкуле

Певица Вайкуле оказалась в центре внимания после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Она уже давно не живет в России, но обвинила страну в агрессии и сделала фантастические заявления о приватизации Дня Победы и дошла до оправдания фашизма.