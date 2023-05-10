Эксперты рассказали, почему стоит бросить пить кофе

Эксперты из издания Esquire пообщались с множеством людей, которые пытались слезть с «кофеиновой иглы» и выяснили, почему стоит бросить пить кофе прямо сейчас.
Синдром отмены бьет очень больно. Если вы ежедневно превышали норму потребления кофеина в день (не больше двух чашек кофе), то ожидайте ярчайшее его проявление. Головная боль, усталость, апатия и сонливость будут преследовать вас практически две недели, а в тяжелых случаях может начаться и психоз.
Кофеиновое отравление, которое вы можете запросто испытать на себе, если решите выпить больше четырех чашек кофе за день, вызывает у пострадавших рвоту, тошноту, тахикардию и панику. В этом случае надо немедленно обратиться к врачу.
Зависимость от кофеина – это не шутка. Постоянное употребление кофе и энергетиков может вызвать у вас как физическую, так и психологическую потребность в кофеине. Что бы этого избежать старайтесь пить как можно меньше кофеиносодержащих напитков.
Ранее ученые рассказали о пользе кофе для мозга.