Эксперты рассказали, почему стоит бросить пить кофе

Синдром отмены бьет очень больно. Если вы ежедневно превышали норму потребления кофеина в день (не больше двух чашек кофе), то ожидайте ярчайшее его проявление. Головная боль, усталость, апатия и сонливость будут преследовать вас практически две недели, а в тяжелых случаях может начаться и психоз.