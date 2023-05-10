Невролог Павел Хорошев рассказал о неожиданной причине головных болей

Врач-невролог Павел Хорошев сообщил, что одной из причин головной боли может стать нарушение питания мозга из-за недостатка воды в организме. Об этом пишет «Радио Sputnik».
Хорошев отметил, что потребление воды человеком от полулитра до полутора литров в день является недостаточным. Нехватка жидкости способствует увеличению вязкости крови и снижению скорости кровотока, вследствие чего мозг недополучит кислород и необходимые вещества, а соответствующие рецепторы отреагируют на такие обстоятельства головной болью. Эксперт посоветовал пить не менее двух литров воды зимой и минимум два с половиной литра летом.
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