Ученые нашли взаимосвязь между усиленным употреблением чая, кофе и зрением

Китайские ученые провели исследование, в котором было задействовано 35 тысяч человек, ежедневно употребляющих чай или кофе. Участников разделили на четыре группы, согласно тому, сколько чашек того или иного напитка они выпивали в день. Глаза всех испытуемых были проверены с помощью оптической когерентной томографии. По окончанию исследования у людей, которые выпивали две-три чашки кофе в день, было замечено улучшение остроты зрения. Аналогичного результата добились люди, которые выпивали более четырех чашек чая в день, информирует Nutrients.