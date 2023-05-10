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США признают опасность, грозящую их комплексам Patriot на Украине

Украина
США признают опасность, грозящую их комплексам Patriot на Украине

Американский военный аналитик Джефф Ламер заявил, что недавно отправленные на Украину ракетные комплексы Patriot будут легко досягаемыми для российских войск.

Как сообщает сайт РЕН-ТВ, Ламер уверен, что Patriot не гарантирует безопасность Украины, ведь он не является «универсальным средством» от всех проблем.

«Системы Patriot уязвимы. Работа радара системы выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов», - подчеркивает эксперт.

Также, им была отмечена огромная стоимость одной ракеты, необходимой для сбития одного российского дрона. Комплекс только продлит «кровавую бойню», а не защитит украинское небо.

Ранее Минобороны ФРГ сообщило о доставке американских ракетных комплексов Patriot на Украину.
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