Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Камчатском крае

Эпицентр подземных толчков расположился на территории Елизовского района в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясения составила 4,2, а глубина – 22 тысячи метров. Сообщается, что в региональной столице ощущались толчки силой до трех баллов. В результате происшествия жертвы и разрушения отсутствуют.