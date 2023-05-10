Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Камчатском крае

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что региональный филиал геофизической службы РАН зафиксировал ощутимое землетрясение на глубине в 22 километра.
Эпицентр подземных толчков расположился на территории Елизовского района в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясения составила 4,2, а глубина – 22 тысячи метров. Сообщается, что в региональной столице ощущались толчки силой до трех баллов. В результате происшествия жертвы и разрушения отсутствуют.
Ранее сообщалось о землетрясении в 134 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Магнитуда сейсмического события составила 4,4.