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Эксперт Шурыгин рассказал о новой тактике ВС РФ по отношению к ВСУ

Политика
Эксперт Шурыгин рассказал о новой тактике ВС РФ по отношению к ВСУ

Смена тактики ударов российских войск на уничтожение резервных складов может затруднить подготовку украинской армии к возможным атакам, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Об этом сообщает издание URA.RU

Он отметил, что российская разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов противника к линии фронта, в том числе складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Это позволяет ВС РФ бороться с тыловыми эшелонами противника и осложнять его подготовку к возможным атакам. Кроме того, Шурыгину считает, что передовые части и склады противника становятся доступными не только для ударов высокоточного оружия большой дальности, но и для планирующих бомб, а также дальнобойных артиллерийских систем и реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее СМИ предположили, что грядущее контрнаступление ВСУ решит судьбу Украины. В случае провала операции она может потерпеть поражение в конфликте.
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