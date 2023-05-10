Эксперт Шурыгин рассказал о новой тактике ВС РФ по отношению к ВСУ

Он отметил, что российская разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов противника к линии фронта, в том числе складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Это позволяет ВС РФ бороться с тыловыми эшелонами противника и осложнять его подготовку к возможным атакам. Кроме того, Шурыгину считает, что передовые части и склады противника становятся доступными не только для ударов высокоточного оружия большой дальности, но и для планирующих бомб, а также дальнобойных артиллерийских систем и реактивной системы залпового огня (РСЗО).