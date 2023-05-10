Washington Post: Избегание Байденом СМИ вредит его репутации

Эксперты из The Washington Post считают, что снижение количества конференций и избегание СМИ может повредить репутации президента США Джо Байдена.
Так, глава нации даже иронично пошутил о своем отношении к журналистам, в ходе недавнего званного ужина в Белом доме.
«Я поговорю 10 минут, не задам ни одного вопроса и бодро уйду», - заявил Байден работникам газет.
Особенно представителей СМИ расстроило заявление президента, что он дал кому-то «большое интервью». Оказалось, что это был всего лишь телеэфир для телеканала MSNBC.
В конце журналисты попросили Байдена «взять микрофон» и научиться справляться со всеми аспектами своей работы.
«СМИ - это не ваш враг», - резюмировали корреспонденты.
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