Артист Владимир Гостюхин раскритиковал современное кино о Великой Отечественной войне

Советский и российский актер Владимир Гостюхин скептически высказался о качестве современных кинокартин о Великой Отечественной войне. По его словам, раньше фильмы были более «настоящими». Об этом пишет 5-tv.ru.
Гостюхин заявил о присутствии у него ощущения, что современное кино производится с целью лишь бы что-нибудь выпустить. Актер отметил, что советские фильмы были «другими» – он может смотреть их снова и снова, чего нельзя сказать о выпускаемых сегодня картинах. Артист добавил, что современные фильмы переведены на американские стандарты, где режиссер не является главным, к тому же в советское время кино снималось людьми, реально принимавшими участие в ВОВ.
Ранее российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что победа России «неизбежна». Артист, как и многие другие его коллеги посетил парад Победы на Красной площади.