Артист Владимир Гостюхин раскритиковал современное кино о Великой Отечественной войне

Гостюхин заявил о присутствии у него ощущения, что современное кино производится с целью лишь бы что-нибудь выпустить. Актер отметил, что советские фильмы были «другими» – он может смотреть их снова и снова, чего нельзя сказать о выпускаемых сегодня картинах. Артист добавил, что современные фильмы переведены на американские стандарты, где режиссер не является главным, к тому же в советское время кино снималось людьми, реально принимавшими участие в ВОВ.