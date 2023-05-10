Президент Джо Байден назвал дефолт разрушительным для США

Президент США Джо Байден охарактеризовал ситуацию, которая произойдет в случае дефолта в стране. Он также назвал человека, который лучше него понимает происходящее.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти осознает вероятную ситуацию с дефолтом, как никто другой, так как он понимает, насколько разрушительными окажутся последующие события, заявил Байден на брифинге после заседания Конгресса. Он также отметил, что готов принять любые меры для того, чтобы предотвратить дефолт в США, в том числе прибегнуть к кратковременному повышению потолка госдолга.
Ранее сообщалось, что Байден смог достичь согласия с представителями Конгресса в вопросе недопустимости дефолта в США. Однако ни к какому решению политикам прийти не удалось. Заседание будет проведено повторно 12 мая для того, чтобы найти методы предотвращения дефолта в стране.