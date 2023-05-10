Президент Джо Байден назвал дефолт разрушительным для США

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти осознает вероятную ситуацию с дефолтом, как никто другой, так как он понимает, насколько разрушительными окажутся последующие события, заявил Байден на брифинге после заседания Конгресса. Он также отметил, что готов принять любые меры для того, чтобы предотвратить дефолт в США, в том числе прибегнуть к кратковременному повышению потолка госдолга.