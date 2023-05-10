Собачников в России накажут рублем за самовыгул питомцев

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов представил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают штрафы для хозяев животных за самовыгул питомцев. Об этом сообщает издание «Известия».
Кроме того, будет введено обязательное лицензирование на разведение животных. По предложению Спиридонова, безнадзорный выгул собак будет приравнен к выбрасыванию животных на улицу, и за это хозяева будут штрафоваться в размере МРОТ, который отличается в разных регионах России.
В законопроекте также предусмотрено обязательное чипирование домашних питомцев, поскольку маркирование животных на сегодняшний день остается добровольным. Для заводчиков будет введено обязательное лицензирование, которое позволит им платить налоги со своей деятельности. Законопроект может быть внесен в мае. Как отмечают в Российской кинологической федерации, установить личность хозяина домашнего животного можно только с помощью чипа, клейма или адресника, и маркирование животных является важным для их поиска и возвращения к владельцу.
Ранее СМИ сообщали, что стая бездомных собак набросилась на жительницу нижегородского Сарова. Девушка была доставлена в больницу.