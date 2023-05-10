Собачников в России накажут рублем за самовыгул питомцев

В законопроекте также предусмотрено обязательное чипирование домашних питомцев, поскольку маркирование животных на сегодняшний день остается добровольным. Для заводчиков будет введено обязательное лицензирование, которое позволит им платить налоги со своей деятельности. Законопроект может быть внесен в мае. Как отмечают в Российской кинологической федерации, установить личность хозяина домашнего животного можно только с помощью чипа, клейма или адресника, и маркирование животных является важным для их поиска и возвращения к владельцу.