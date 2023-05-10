Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На развитие спорта в новых регионах потратят более 3,2 млрд рублей

Экономика
На развитие спорта в новых регионах потратят более 3,2 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на развитие спорта в новых регионах будет потрачена рекордная сумма – 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил сайт sports.ru.

Политик рассказал об этом в ходе своей поездки в Луганскую Народную Республику.

«Всего более 3,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников», - заявил вице-премьер.

Сообщается, что деньги пойдут на восстановление спортивной инфраструктуры регионов и развитие спорта.

Ранее стало известно, что защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы. Он поблагодарил своих фанатов за поддержку и рассказал, что отлично себя чувствует.
новые регионы россия спорт
Военкоры ФАН