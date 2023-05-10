На развитие спорта в новых регионах потратят более 3,2 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что на развитие спорта в новых регионах будет потрачена рекордная сумма – 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил сайт sports.ru.
Политик рассказал об этом в ходе своей поездки в Луганскую Народную Республику.
«Всего более 3,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников», - заявил вице-премьер.
Сообщается, что деньги пойдут на восстановление спортивной инфраструктуры регионов и развитие спорта.
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