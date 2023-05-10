Замминистра обороны США Кэти Хикс: Америка готовится к долгому противостоянию с Китаем

Заместитель министра обороны США Кэти Хикс на семинаре в Вашингтоне заявила, что противостояние между США и Китаем будет продолжаться в течение нескольких поколений. Об этом сообщает издание «MK.RU»
Она отметила, что целью США является сдерживание Китая, а не конфликт с ним. Главным показателем успеха для Штатов является то, что китайское руководство не начинает агрессию против них. Цель Америки – сохранение текущей ситуации равновесия.
Хикс также заявила, что Китай является вызовом на поколения, и хотя страна будет меняться, она не исчезнет. Также американцы уверены, что постоянное противостояние с КНР даст толчок к модернизации американского оружия.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил о том, что необходимо укреплять сотрудничество между странами. По его словам это необходимо для защиты интересов обеих сторон.