Балерина Анастасия Волочкова назвала настоящую причину поездки на Мальдивы

Балерина сообщила, что часто посещает Мальдивы из желания насладиться уютом и красотой экзотического места, а также чтобы «нормально поспать». Волочкова заявила, что накануне имела возможность вдоволь выспаться на «новой вилле». В то же время ее подписчики принялись иронично описывать их собственную действительность, рассказывая, как едят «сухой хлеб» и завидуют артистке.