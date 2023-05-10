Балерина Анастасия Волочкова назвала настоящую причину поездки на Мальдивы

Российская артистка Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в социальных сетях, зачем в действительности отправилась на Мальдивские острова. Об этом пишет 5-tv.ru.
Балерина сообщила, что часто посещает Мальдивы из желания насладиться уютом и красотой экзотического места, а также чтобы «нормально поспать». Волочкова заявила, что накануне имела возможность вдоволь выспаться на «новой вилле». В то же время ее подписчики принялись иронично описывать их собственную действительность, рассказывая, как едят «сухой хлеб» и завидуют артистке.
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