Президент США Джо Байден во время собрания Конгресса объявил о недопустимости дефолта в стране

Ранее сообщалось, что Байден не смог прийти к соглашению с Конгрессом касательно метода повышения потолка госдолга. Таким образом проблема остается нерешенной и оптимистичных сценариев пока что нет. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти обратился к нему с заявлением о том, что у Вашингтона осталось всего две недели на решение проблемы госдолга США. В связи с этим собрание будет проведено повторно в пятницу, 12 мая.