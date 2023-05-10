Президент США Джо Байден во время собрания Конгресса объявил о недопустимости дефолта в стране

Президент США Джо Байден рассказал о результатах переговоров Белого дома и Конгресса касательно экономической ситуации.
По итогам встречи представителей Конгресса и Байдена, в ходе которой стороны обсуждали повышение потолка государственного долга, стало ясно, что лидеры партий и палата представителей солидарны во мнении о необходимости избежания дефолта в США, информируют «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Байден не смог прийти к соглашению с Конгрессом касательно метода повышения потолка госдолга. Таким образом проблема остается нерешенной и оптимистичных сценариев пока что нет. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти обратился к нему с заявлением о том, что у Вашингтона осталось всего две недели на решение проблемы госдолга США. В связи с этим собрание будет проведено повторно в пятницу, 12 мая.