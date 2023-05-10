СК возбудил уголовное дело после инцидента с «каруселью» в Оренбурге

Сообщается, что дела расследуют по 238 и 293 статье УК РФ (оказание небезопасных услуг, халатность). В рамках расследования уже задержаны действующий руководитель фирмы-хозяйки аттракционов, бывший директор и глава связанного предприятия. Все трое подозреваемых будут находиться под стражей до 7 июля 2023 года.