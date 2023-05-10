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СК возбудил уголовное дело после инцидента с «каруселью» в Оренбурге

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после инцидента с «каруселью» в Оренбурге

СУ Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбудило два уголовных дела в связи с падением карусели в парке имени 50-летия СССР. Об это написало издание «Ъ».

Сообщается, что дела расследуют по 238 и 293 статье УК РФ (оказание небезопасных услуг, халатность). В рамках расследования уже задержаны действующий руководитель фирмы-хозяйки аттракционов, бывший директор и глава связанного предприятия. Все трое подозреваемых будут находиться под стражей до 7 июля 2023 года.

Сам инцидент произошел 6 мая, когда аттракцион «Цепочная карусель» не выдержал и обрушился на отдыхающих. Пострадали 20 человек, из них 12 дети. Одну женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что владелец «карусели» оплатит лечение пострадавшим.
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