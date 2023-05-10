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Модель Анастасия Костенко после рождения третьего ребенка решила увеличить грудь

Общество
Модель Анастасия Костенко после рождения третьего ребенка решила увеличить грудь

Модель Анастасия Костенко приняла решение об увеличении объема груди. Пользователи социальных сетей не оценили ее желания прибегнуть к использованию пластической хирургии. Об этом пишут «Дни.ру».

Жена футболиста Дмитрия Тарасова накануне поделилась с подписчиками в соцсетях видеозаписью с подготовкой к пластической операции – она предстала перед аудиторией в компрессионном белье и специальной одежде. Хирург уже произвел разметку, модель заявила, что надеется скоро проснуться более «довольной и счастливой». Комментаторы сообщили девушке, что у нее и без операции хорошая фигура, а некоторые и вовсе напомнили, что она когда-то выступала за естественную красоту.

Ранее сообщалось, что артистка Юлия Высоцкая решила сменить имидж на фоне роста популярности ее скандальных кулинарных видео. Телеведущая изменила прическу на кудри в стиле «Афро».
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