Модель Анастасия Костенко после рождения третьего ребенка решила увеличить грудь

Модель Анастасия Костенко приняла решение об увеличении объема груди. Пользователи социальных сетей не оценили ее желания прибегнуть к использованию пластической хирургии. Об этом пишут «Дни.ру».
Жена футболиста Дмитрия Тарасова накануне поделилась с подписчиками в соцсетях видеозаписью с подготовкой к пластической операции – она предстала перед аудиторией в компрессионном белье и специальной одежде. Хирург уже произвел разметку, модель заявила, что надеется скоро проснуться более «довольной и счастливой». Комментаторы сообщили девушке, что у нее и без операции хорошая фигура, а некоторые и вовсе напомнили, что она когда-то выступала за естественную красоту.
Ранее сообщалось, что артистка Юлия Высоцкая решила сменить имидж на фоне роста популярности ее скандальных кулинарных видео. Телеведущая изменила прическу на кудри в стиле «Афро».