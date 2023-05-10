Модель Анастасия Костенко после рождения третьего ребенка решила увеличить грудь

Жена футболиста Дмитрия Тарасова накануне поделилась с подписчиками в соцсетях видеозаписью с подготовкой к пластической операции – она предстала перед аудиторией в компрессионном белье и специальной одежде. Хирург уже произвел разметку, модель заявила, что надеется скоро проснуться более «довольной и счастливой». Комментаторы сообщили девушке, что у нее и без операции хорошая фигура, а некоторые и вовсе напомнили, что она когда-то выступала за естественную красоту.