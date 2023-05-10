Российский автобусный завод обязали выплатить 12 миллионов рублей немецкой компании

Арбитражный суд Курганской области опубликовал информацию о решении на своем официальном сайте. Зарегистрированная в 2000 году, «дочка» немецкого предприятия Webasto, имеет юридический адрес в городе Лобня Московской области, согласно данным сервиса СБИС. Германия, которая считается недружественным государством по отношению к РФ, является владельцем компании. Решение суда может быть оспорено в апелляционном суде.