101-летняя мать актрисы Ирины Алферовой поздравила россиян с Днем Победы

Мама известной советской актрисы Ирины Алферовой, 101-летняя Ксеняя Архиповна обратилась к россиянам и поздравила всех с великим праздником, Днем Победы. Об этом сообщил сайт The Voice Mag.
Так, мама звезды пожелала всем «жить дружно» и «никого не обижать», даже себя.
«Эта победа была завоевана всеми нами», - подчеркнула она в своем обращении.
Ксения Архиповна в годы войны поехала добровольцем в Новосибирск, работала на заводе по производству орудий. После же, она выучилась на радиста и ушла воевать на фронт.
Ранее сайт ФЕДЕРАЛ ПРЕСС рассказал об уникальном шоу в Екатеринбурге, посвященном Дню Победы.