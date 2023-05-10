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101-летняя мать актрисы Ирины Алферовой поздравила россиян с Днем Победы

Общество
101-летняя мать актрисы Ирины Алферовой поздравила россиян с Днем Победы

Мама известной советской актрисы Ирины Алферовой, 101-летняя Ксеняя Архиповна обратилась к россиянам и поздравила всех с великим праздником, Днем Победы. Об этом сообщил сайт The Voice Mag.

Так, мама звезды пожелала всем «жить дружно» и «никого не обижать», даже себя.

«Эта победа была завоевана всеми нами», - подчеркнула она в своем обращении.

Ксения Архиповна в годы войны поехала добровольцем в Новосибирск, работала на заводе по производству орудий. После же, она выучилась на радиста и ушла воевать на фронт.

Ранее сайт ФЕДЕРАЛ ПРЕСС рассказал об уникальном шоу в Екатеринбурге, посвященном Дню Победы.
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