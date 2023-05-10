Эксперты предупредили о симптомах расстройства пищевого поведения

Главными сигналами о проблемах с питанием являются переедание, постоянное чувство голода, чувство вины за срывы на диете и тяга к одним и тем же продуктам регулярно. Как правило, большинство этих проблем начинаются еще в детстве или юности в виде вредных привычек, однако потом становятся проблемой, которую необходимо решать.