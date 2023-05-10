Эксперты предупредили о симптомах расстройства пищевого поведения

Эксперты рассказали о признаках, которые сигнализируют о расстройстве пищевого поведения. Есть два проверенных способа борьбы с перееданием и сопутствующими ему проблемами.
Главными сигналами о проблемах с питанием являются переедание, постоянное чувство голода, чувство вины за срывы на диете и тяга к одним и тем же продуктам регулярно. Как правило, большинство этих проблем начинаются еще в детстве или юности в виде вредных привычек, однако потом становятся проблемой, которую необходимо решать.
Уйти от этих пагубных факторов можно с помощью смены обстановки, которая избавляет от стресса и не провоцирует переедание. Также помогает ограничение, то есть создание такой ситуации, когда съесть что-либо просто невозможно, информирует LIFE.
Ранее сообщалось, что диетолог Маргарита Королева рассказала о диете читмил. Ее суть заключается в контролируемом срыве. Соблюдая этот режим питания, человек ведет строгий подсчет калорий, но один день в неделю позволяет себе есть вредную пищу.