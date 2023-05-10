Дочь актрисы Марии Болонкиной упала с двухметровой высоты

Актриса Мария Болонкина рассказала своим подписчикам в социальных сетях о неприятном инциденте. Она вместе с мужем Филиппом уронила свою маленькую дочку Сарру на землю. Об этом пишет 5-tv.ru.
Болонкина сообщила, что Сарра упала с двухметровой высоты на асфальт. Филипп пытался усадить девочку в автомобильное кресло, но оба родителя не смогли уследить за дочерью. Супруги повели девочку на компьютерную томографию и сделали УЗИ через родничок – мать заявила, что со здоровьем дочки все в порядке.
Ранее актриса Ольга Орлова рассказала о правилах выстраивания идеальных отношений между супругами. По словам певицы, самым важным аспектом в семье является наличие общих интересов, и тогда другие хобби и предпочтения супругов не будут мешать хорошим взаимоотношениям.