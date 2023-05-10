Дочь актрисы Марии Болонкиной упала с двухметровой высоты

Болонкина сообщила, что Сарра упала с двухметровой высоты на асфальт. Филипп пытался усадить девочку в автомобильное кресло, но оба родителя не смогли уследить за дочерью. Супруги повели девочку на компьютерную томографию и сделали УЗИ через родничок – мать заявила, что со здоровьем дочки все в порядке.