Метеоролог Вильфанд рассказал, почему в России горят леса

Он подчеркнул, что погода может способствовать возникновению пожаров, но сейчас не летнее солнцестояние, и не июль или конец июня, когда возникают реальные условия для природных пожаров. Специалист отметил, что уральские регионы находятся на высоком уровне пожарной опасности, включая Тюменскую область, Свердловскую область, Курганскую и Челябинскую область. Пятый класс пожарной опасности сохранится в этих регионах в ближайшие дни, и если человек «проявит инициативу», пожары продолжат распространяться.