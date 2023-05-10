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Метеоролог Вильфанд рассказал, почему в России горят леса

Метеоролог Вильфанд рассказал, почему в России горят леса

Начавшиеся в конце весны пожары в российских лесах на 99,9% вызваны человеком, считает засуженный метеоролог Роман Вильфанд. Об этом сообщает издание URA.RU.

Он подчеркнул, что погода может способствовать возникновению пожаров, но сейчас не летнее солнцестояние, и не июль или конец июня, когда возникают реальные условия для природных пожаров. Специалист отметил, что уральские регионы находятся на высоком уровне пожарной опасности, включая Тюменскую область, Свердловскую область, Курганскую и Челябинскую область. Пятый класс пожарной опасности сохранится в этих регионах в ближайшие дни, и если человек «проявит инициативу», пожары продолжат распространяться.

Ранее СМИ сообщили, что жертвами природных пожаров в Курганской области стали 19 человек. Еще 13 получили увечья различной степени тяжести.
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