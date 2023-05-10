Аналитики назвали пять самых перспективных регионов России по росту зарплаты

РИА Новости провели исследование и выяснили в каких регионах России самая быстрая динамика роста заработной платы. Результаты и инфографику они выложили у себя в Telegram-канале.
Первое, второе и третьи места в рейтинге регионов, зарплата в которых превысит порог в 100 тысяч рублей заняли Ямало-Ненецкий Автономный округ с показателем 2,5 лет, Чукотка с 5,2 годами и Магаданская область с 5,3 годами соответственно. Такой быстрый рост обуславливается тем, что в этих субъектах сотрудники добывающей промышленности получают очень высокую зарплату.
Самыми бесперспективными в этом плане стали Чечня с показателем 6,9, Кабардино-Балкария (6,8) и Северная Осетия (6,7) лет, которые будут необходимы для достижения порога в 100 тысяч рублей. В Кавказском регионе так исторически сложилось, что зарплаты крайне невысокие.
Ранее сайт ФЕДЕРАЛ ПРЕСС сообщил, что военные из Украины обозлились на Зеленского из-за долгой выплаты зарплаты.