Врач Юрий Кремнев рассказал, как спастись от магнитных бурь

Кардиолог Юрий Кремнев рассказал, как справиться с плохим самочувствием метеозависимым людям из-за магнитных бурь.
Магнитные бури провоцируются вспышками на Солнце и зачастую становятся проблемой для метеозависимых людей, а также для тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Для того, чтобы предотвратить серьезное ухудшение самочувствия, стоит увеличить количество принимаемых препаратов от давления или аритмии по согласованию с лечащим врачом, который выписывал подобные препараты, информирует «Парламентская газета». Также помогают спокойные прогулки на природе или гимнастика.
Ранее сообщалось, что врач Евгений Кульгавчук рассказал, как распознать предстоящий нервный срыв. Как правило, он наступает после депрессии, выгорания или хронического стресса. Одними из основных симптомов нервного срыва являются рыдания, крики и неконтролируемая агрессия.