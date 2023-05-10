Врач Юрий Кремнев рассказал, как спастись от магнитных бурь

Магнитные бури провоцируются вспышками на Солнце и зачастую становятся проблемой для метеозависимых людей, а также для тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Для того, чтобы предотвратить серьезное ухудшение самочувствия, стоит увеличить количество принимаемых препаратов от давления или аритмии по согласованию с лечащим врачом, который выписывал подобные препараты, информирует «Парламентская газета». Также помогают спокойные прогулки на природе или гимнастика.