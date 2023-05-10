Вооруженные силы Украины атаковали Горловку в ночь на десятое мая

Представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле со стороны ВСУ территории ДНР десятого мая.
Вооруженные силы Украины атаковали территорию Республики в 00:05 в направлении населенного пункта Горловка – обстрелу подвергся Никитовский район. В ходе удара было выпущено три боеприпаса калибром 152 миллиметра.
Ранее сообщалось о гибели французского журналиста Армана Сольдена из France Press в населенном пункте Часов Яр в 15 километрах от Артемовска. Работник прессы осуществлял пропагандистскую деятельность и освещал атаки ВСУ по Вооруженным силам Российской Федерации. Журналист погиб, попав под обстрел российской артиллерии.