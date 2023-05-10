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В результате ДТП на Ленинском проспекте в Москве пострадали три человека

Происшествия
В результате ДТП на Ленинском проспекте в Москве пострадали три человека

ГУ МВД России по Москве сообщает о том, что на юго-западе столицы произошло крупное ДТП с участием трех машин. Подробности приводит РЕН-ТВ.

Известно, что авария произошла на Ленинском проспекте возле дома №115. В результате ДТП пострадали три человека, их госпитализировали медики. Московский транспортный департамент предупреждает о затруднении движения автотранспорта в районе происшествия.

Ранее сайт A42.RU сообщил, что в парке имени Горького в Саратове дерево насмерть раздавило женщину и ребенка. Еще двух детей госпитализировали медики. Производится проверка, все обстоятельства произошедшего уточняются.
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