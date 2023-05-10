Американский военный командир Глен Ванхерк предупредил об угрожающих темпах развития китайской оборонки

Эксперт отметил, что КНР разрабатывает вооружения, способные достигать все более дальние цели. Ванхерк назвал темпы развития технологий Китая «угрожающими». В этой связи Вашингтон сомневается, что новые наработки в сфере киберпространства и гиперзвука нацелены исключительно на региональное применение.