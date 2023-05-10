Американский военный командир Глен Ванхерк предупредил об угрожающих темпах развития китайской оборонки

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк сообщил об опасениях Вашингтона, вызванных стремительным развитием оборонной промышленности Китая. Об этом пишут «РИА Новости».
Эксперт отметил, что КНР разрабатывает вооружения, способные достигать все более дальние цели. Ванхерк назвал темпы развития технологий Китая «угрожающими». В этой связи Вашингтон сомневается, что новые наработки в сфере киберпространства и гиперзвука нацелены исключительно на региональное применение.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не намерены передавать киевскому режиму ракеты большой дальности. Вашингтон желает ограничиться поставками систем противовоздушной обороны и боеприпасов. При этом США не намереваются следовать примеру Соединенного Королевства, которое решилось отправлять Киеву дальнобойные снаряды.