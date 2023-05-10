Белый дом и Конгресс не смогли согласовать повышение потолка госдолга США

Маккарти отметил, что Байден выразил желание провести собрание повторно на фоне отсутствия продвижения по проблеме. В этой связи спикер во время встречи в Белом доме напомнил главе американского государства, что у властей США остается всего две недели на урегулирование вопроса о повышении государственного долга. Тем не менее стороны намерены повторно собраться для переговоров уже 12 мая.