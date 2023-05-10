Белый дом и Конгресс не смогли согласовать повышение потолка госдолга США

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что представители Конгресса и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смогли выработать подход к повышению потолка американского государственного долга. Об этом пишут «РИА Новости».
Маккарти отметил, что Байден выразил желание провести собрание повторно на фоне отсутствия продвижения по проблеме. В этой связи спикер во время встречи в Белом доме напомнил главе американского государства, что у властей США остается всего две недели на урегулирование вопроса о повышении государственного долга. Тем не менее стороны намерены повторно собраться для переговоров уже 12 мая.
Ранее сообщалось о намерении властей США и Соединенного Королевства создать коалицию по восстановлению Украины. Государства намерены призвать и другие страны к участию в реконструкции украинской инфраструктуры.