Белый дом отказался поставлять Украине ракеты большой дальности

США не намерены отправлять Киеву ракеты большой дальности и следовать примеру Великобритании, которая активно обсуждает эту возможность.
Вашингтон не планирует передавать Украине ракеты большой дальности по типу ATACMS, информирует американское издание Politico. Это мнение высказывалось раньше и остается неизменным, несмотря на то, что Великобритания, являющаяся союзником Киева, согласилась передать эти ракеты ВСУ. Как отмечает издание Politico, США хотят сделать упор в поставках систем противовоздушной обороны и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Международный фонд поддержки Украины запросил от своих союзников ответ касательно поставок Киеву ракет дальностью до 300 км. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации 2 мая. В нем также говорилось, что ответ должен быть получен в течение трех дней.