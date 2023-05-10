Белый дом отказался поставлять Украине ракеты большой дальности

Вашингтон не планирует передавать Украине ракеты большой дальности по типу ATACMS, информирует американское издание Politico. Это мнение высказывалось раньше и остается неизменным, несмотря на то, что Великобритания, являющаяся союзником Киева, согласилась передать эти ракеты ВСУ. Как отмечает издание Politico, США хотят сделать упор в поставках систем противовоздушной обороны и боеприпасов.