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В Латвии задержали 17 человек за участие в праздновании 9 Мая

Политика
В Латвии задержали 17 человек за участие в праздновании 9 Мая

В Латвии были задержаны 17 человек за участие в публичных мероприятиях в честь Дня Победы. Об этом сообщил сайт РИА Новости.

Так, полиция Латвии возбудила 23 дела в связи с административными правонарушениями и четыре уголовных. Большую часть из них составляют обвинения в демонстрации запрещенных советских символов и возложении венков к мемориалам солдат.

Латвия одна из первых стран бывшего СССР начала отказываться от своего советского прошлого и проводить декоммунизацию во всех сферах жизни.

Ранее НСН рассказала о пограничном Ивангороде, в котором прошел концерт в честь Дня Победы. Сообщается, что жители соседней эстонской Нарвы выходили на набережную, чтобы отметить праздник.
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