Льготная ипотека станет доступной для жителей нескольких российских регионов

Арктическая зона включает в себя Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманскую и Архангельскую области, а также республики Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Красноярский край. Цыбульский отметил, что расширение программы ипотеки на эти регионы будет одним из наиболее эффективных способов улучшения демографической ситуации и сокращения оттока населения из Арктики.