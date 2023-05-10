Льготная ипотека станет доступной для жителей нескольких российских регионов

Программу льготной ипотеки запустят в регионах арктической зоны по поручению вице-премьера Юрия Трутнева. Об этом сообщает издание «Известия».
Губернатор Архангельской области, Александр Цыбульский, предложил распространить субсидированную ипотеку под 2% на регионы Арктики на заседании Государственной комиссии по развитию этого региона в апреле 2023 года.
Арктическая зона включает в себя Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманскую и Архангельскую области, а также республики Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Красноярский край. Цыбульский отметил, что расширение программы ипотеки на эти регионы будет одним из наиболее эффективных способов улучшения демографической ситуации и сокращения оттока населения из Арктики.
Ранее СМИ сообщили, что в России могут разрешить продажу жилья в рассрочку. Таким образом удастся решить проблему доступности жилья.