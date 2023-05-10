Историк Рене Барки: Запад реабилитирует фашизм в попытках забыть подвиг СССР

Некоторые западные страны пытаются забыть подвиг СССР во времена Второй Мировой войны, а также пытаются переписать историю различными манипуляциями для того, чтобы граждане современной России были унижены в глазах европейцев. Таким образом Запад принижает заслуги советских граждан и реабилитирует фашизм, приводит слова Барки «РИА Новости». Он также отметил, что европейские страны пытаются прививать молодым поколениям отторжение к России и ее народу, начиная со школьных уроков истории.