Французский историк Рене Барки рассказал о попытках стран Запада приравнять СССР к фашистской Германии для того, чтобы оскорбить граждан России.
Некоторые западные страны пытаются забыть подвиг СССР во времена Второй Мировой войны, а также пытаются переписать историю различными манипуляциями для того, чтобы граждане современной России были унижены в глазах европейцев. Таким образом Запад принижает заслуги советских граждан и реабилитирует фашизм, приводит слова Барки «РИА Новости». Он также отметил, что европейские страны пытаются прививать молодым поколениям отторжение к России и ее народу, начиная со школьных уроков истории.
Ранее сообщалось, что британский политик Джордж Галлоуэй заявил о намерении западных стран обесценить заслуги СССР в победе над фашизмом во Второй Мировой войне. По его словам, коллективный Запад пытается преподносить события так, что вся заслуга принадлежит США и их союзникам.