Экс-замглавы Пентагона призвал помочь американским оборонным предприятиям

Бывший заместитель главы Пентагона Дэвид Норквист считает, что американским военно-промышленным комплексам необходима поддержка. Об этом сообщил сайт РИА Новости.
Так, по его мнению, сейчас оборонным предприятиям США крайне тяжело, а без государственной поддержки правительство рискует потерять основной источник вооружения страны.
«Предприятия могут решить прекратить работу с их правительственными клиентами», - заявил Норквист.
Он считает, что поставки вооружения сейчас крайне уязвимы из-за непостоянства потребления товара и тяжелой конкуренции на рынке. Это означает, что для США сейчас самое время начать полагаться на своих союзников и партнеров.
Ранее сайт НСН сообщил, что Пекин стал стратегическим вызовом для Вашингтона.