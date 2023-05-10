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Экс-замглавы Пентагона призвал помочь американским оборонным предприятиям

Политика
Экс-замглавы Пентагона призвал помочь американским оборонным предприятиям

Бывший заместитель главы Пентагона Дэвид Норквист считает, что американским военно-промышленным комплексам необходима поддержка. Об этом сообщил сайт РИА Новости.

Так, по его мнению, сейчас оборонным предприятиям США крайне тяжело, а без государственной поддержки правительство рискует потерять основной источник вооружения страны.

«Предприятия могут решить прекратить работу с их правительственными клиентами», - заявил Норквист.

Он считает, что поставки вооружения сейчас крайне уязвимы из-за непостоянства потребления товара и тяжелой конкуренции на рынке. Это означает, что для США сейчас самое время начать полагаться на своих союзников и партнеров.

Ранее сайт НСН сообщил, что Пекин стал стратегическим вызовом для Вашингтона.
эксперт США впк сша
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