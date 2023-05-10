Мне шампанское, ему – спорт: Певица Ольга Орлова рассказала о принципах построения идеальных отношений

Орлова рассказала, что идеальные отношения могут быть в паре при условии совпадения интересов. В таком случае, по ее мнению, привязанность и чувства будут крепкими на протяжении всего брака. При этом певица призналась, что род занятий ее мужа не имеет значения – он может делать все что угодно, а она должна отдыхать и пить шампанское.