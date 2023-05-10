Мне шампанское, ему – спорт: Певица Ольга Орлова рассказала о принципах построения идеальных отношений

Российская артистка Ольга Орлова рассказала своей аудитории в социальных сетях о правилах выстраивания идеальных отношений. Сама певица обожает пить шампанское, пока ее супруг находится в спортивном зале. Об этом пишет 5-tv.ru.
Орлова рассказала, что идеальные отношения могут быть в паре при условии совпадения интересов. В таком случае, по ее мнению, привязанность и чувства будут крепкими на протяжении всего брака. При этом певица призналась, что род занятий ее мужа не имеет значения – он может делать все что угодно, а она должна отдыхать и пить шампанское.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что злостные комментарии под ее публикациями оставляют те, кто завидует ее «успеху и красоте». Артистка призвала хейтеров научиться прощать «успех» другим людям.