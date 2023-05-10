Вдова, написавшая книгу скорби после смерти мужа, обвиняется в его убийстве

Американские власти сообщили, что вдове из Юты, которая написала детскую книгу о том, как пережить уход родителя из жизни после смерти своего мужа, предъявлено обвинение в его убийстве. Об этом сообщает издание New York Times.
Мать троих детей, 33-летняя Коури Дарден Ричинс из округа Саммит, была арестована по подозрению в отравлении своего мужа, Эрика Ричинса. По словам официальных лиц, она обвиняется в «убийстве первой степени при отягчающих обстоятельствах и трех эпизодах хранения запрещенных веществ второй степени с целью распространения».
Результаты вскрытия показали, что жертва умерла от передозировки фентанила. Судмедэксперт обнаружил, что уровень наркотика в его организме почти в пять раз превышал смертельную дозу.
Обвинения, основаны на показаниях «неназванного знакомого», который утверждает, что продал ей фентанил. Они были выдвинуты через два месяца после того, как Ричинс появилась на местном телевидении в рекламе «Ты со мной?», книжки с картинками, которую она написала, чтобы помочь детям справиться со смертью любимого человека.
Ранее СМИ сообщили, что жительница Башкирии попыталась перерезать горло спящей дочери. Ее отправили в психиатрическую больницу.