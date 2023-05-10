Вдова, написавшая книгу скорби после смерти мужа, обвиняется в его убийстве

Обвинения, основаны на показаниях «неназванного знакомого», который утверждает, что продал ей фентанил. Они были выдвинуты через два месяца после того, как Ричинс появилась на местном телевидении в рекламе «Ты со мной?», книжки с картинками, которую она написала, чтобы помочь детям справиться со смертью любимого человека.